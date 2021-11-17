Медики ДНР рассказали об уровне эффективности вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

25 ноября в ДНР ожидается поставка новой партии вакцины «Спутник Лайт» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

25 ноября ожидается поставка в ДНР из России 250 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для иммунизации жителей Республики. В Минздраве ДНР рассказали об уровне эффективности этой вакцины.

Медики сообщают, что «Спутник Лайт» - безопасная и одобренная отдельная однокомпонентная вакцина, доказанная эффективность которой против заражения выше, чем у большинства двухдозных вакцин и оценивается в 79,4%.«Спутник Лайт» вызывает сильный иммунный ответ, обеспечивая длительную защиту, которая увеличивается в течение 4-6 месяцев после вакцинации.

По данным исследований НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи эффективность вакцины «Спутник Лайт» против Дельта и других новых штаммов COVID-19 составляет 70%.

Вакцинация снижает риск тяжелого течения COVID-19, особенно среди лиц в возрастной группе старше 60 лет. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в возрастной группе 60-79 лет составляет:

- по предотвращению заражения COVID-19 - 78,6%;

- по снижению вероятности госпитализации и смерти от COVID-19 - 87,6% и 84,8% соответственно.

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