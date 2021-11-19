Завод «Стирол» в Горловке планируют запустить на полную мощность

Флагман химической отрасли Донбасса начинает работать после семи лет простоя. Фото: ГП «Стирол»

Запуск работы двух вспомогательных цехов на заводе «Стирол» в Горловке - лишь первый шаг на пути к полному возобновлению производства. Об этом заявил директор департамента промышленности Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики Сергей Власов.

Он отметил, что программа полного восстановления работы предприятия уже разработана. Причем она включает в себя не только запуск основных производственных подразделений «Стирола», но также меры по оперативному реагированию на возможные внештатные ситуации - к примеру, обстрелы, потому как завод находится в непосредственной близости к линии соприкосновения.

- Мы программу разработали, презентовали Главе Республики, председателю Правительства. Сейчас ведем переговоры, чтобы поступили сюда инвестиции и мы смогли запустить предприятие на полную мощность, - сказал руководитель департамента.

Напомним, после семи лет простоя на заводе «Стирол» в Горловке возобновили работу два цеха - лакокрасочной продукции и по производству изделий из полимеров. В них модернизировали оборудование.

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