В Донбассе возобновил работу завод «Стирол»

В Донбассе после семи лет простоя возобновил работу завод «Стирол». Фото: ДАН

Два цеха завода «Стирол» в Горловке возобновили работу после семи лет простоя. Об этом сегодня сообщил директор государственного предприятия Василий Агарков.

- С начала войны мы находились в режиме консервации. Программа запуска двух цехов была разработана совместно с Министерством промышленности и торговли, – рассказал Василий Агарков.

Возобновили работу цех лакокрасочной продукции и цех по производству изделий из полимеров. В них модернизировали оборудование.

- Были закуплены новые комплектующие для производства эмалей, приобретены две насосно-фильтровальных станции, которые дозируют и разливают краску, новая автоматизированная укупорочная машина, которая проходит испытания и еще не приехала, - отметил директор завода.

На данный момент налажено производство полиэтиленовой пленки, одноразовой посуды и упаковки, красок.

Сейчас в цехах трудятся двадцать пять человек, с расширением производства численность рабочих планируется увеличить более чем в шесть раз.

«Стирол» - ключевое предприятие химической промышленности Донбасса. Долгое время завод был одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений и поставлял на рынок до 3 процентов мирового экспорта аммиака, а также других химических веществ и изделий.

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