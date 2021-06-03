Учредитель компании «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов: Мы вносим большой вклад в развитие Республики

Учредитель компании «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов. Фото: Николай ИВАНОВ

Мы побывали в гостях у учредителя компании «Атлант-Донбасс» Руслана Богданова. Холдинг «Атлант-Донбасс» (ТМ «Урожай» и «Славолия») - один из крупнейших производителей продуктов питания в регионе, объединяющий четыре направления - хлебопекарное, масложировое, мукомольное и макаронное, а также подразделение по развитию собственной розничной сети. В Группу входит 7 хлебозаводов, мукомольное предприятие, майонезный завод, макаронная фабрика и порядка трех тысяч торговых точек. Своей формулой успеха с нашими читателями поделился первый руководитель компании – учредитель «Атлант-Донбасса» Руслан Богданов.

УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

- Сейчас многие дончане не могут представить своей жизни без хлеба «Урожай» и майонеза «Славолия». А как обстоят дела на рынке соседней Луганской Народной Республики? Или, быть может, Вы собираетесь выходить на российский рынок?

Продукция. Фото: «Атлант-Донбасс»

Продукция. Фото: «Атлант-Донбасс»

- Экспортная деятельность - особая сфера бизнеса. Для успеха за пределами территории Республики нужно приложить значительные усилия. Наши специалисты посещают международные выставки, активно изучают опыт соседей. Так что в ближайшей перспективе планируем расширить географию экспорта и выйти с нашими товарами на рынок Ростовской области.

Как показывают отзывы потребителей, на выставках в России качество нашей продукции никак не уступает и даже, не побоюсь быть нескромным, превосходит наших конкурентов на территории РФ.

ВКЛАД В ПРОЦВЕТАНИЕ РОДНОГО КРАЯ

- ТМ «Славолия» и «Урожай» ассоциируются у потребителей с высоким качеством продукции.

- Качество продуктов питания - это самое главное в работе каждого сотрудника компании «Атлант-Донбасс». И я не раз подчеркивал, что наша компания всегда уделяла и уделяет особое внимание качеству и безопасности всех продуктов, которые производятся под торговыми марками «Славолия», «Урожай» и «Гурман».

Учредитель компании «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов. Фото: Николай ИВАНОВ

Кстати, в этом году запущена новая торговая марка «Гурман». На данный момент торговой маркой представлены майонезная продукция и скоро можно будет увидеть томатную группу. Наши технологи учли все пожелания наших покупателей и сделали сбалансированный продукт, который удовлетворяет запросы нашего потребителя.

С гордостью могу сказать, что мы вносим большой вклад в развитие Республики, предоставляем большое количество рабочих мест, честно платим налоги в казну, обеспечиваем пищевую безопасность молодого государства. Кроме этого, позиционируем себя социально ответственной компанией.

ЗА ЗДОРОВУЮ И СИЛЬНУЮ МОЛОДЕЖЬ РЕСПУБЛИКИ

- Руслан Иванович, «Атлант-Донбасс» - постоянный партнер и спонсор ежегодного фестиваля смешанных единоборств. Что для Вас означает поддерживать спорт?

1. На фестивале смешанных единоборств в Ростове-на-Дону Виталий Метла (справа) и Руслан Богданов наградили одного из чемпионов «Велеса» Андрея Браговского. Фото: Николай ИВАНОВ

- Главное - уберечь молодежь от негативного влияния улицы, направить их в спортзалы и предоставить нашим детям шанс на здоровое будущее. Поскольку все мы понимаем, что здоровая и сильная нация - это здоровое государство!

Турниры ММА (смешанных боевых искусств) проходят по инициативе моего друга - Почетного президента Общественной организации Спортивно-патриотического клуба «Велес» Виталия Викторовича Метлы. Наша миссия - популяризация здорового образа жизни и привлечение молодежи к миру бокса и ММА. Мы стремимся на примере участников турниров донести до подрастающего поколения, что благодаря спорту и ведению здорового образа жизни каждый может получить шанс на успех, закалить характер, научиться работать на результат и достичь своих целей.

«Атлант-Донбасс» также поддерживает футбольную команду из выпускников и учащихся Донецкого училища олимпийского резерва имени Бубки.

Учредитель компании «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов: Мы вносим большой вклад в развитие Республики

- Ваша компания помогает реализовывать проекты и в культурной сфере?

- Поддерживаем веселую и находчивую молодежь Юзовской Лиги КВН. Еще - ежегодный городской Фестиваль детского и юношеского творчества «Возьмемся за руки, друзья!». 1, 2 и 3 июня в Художественном музее «Арт-Донбасс» состоится выставка юных дарований художественных отделений школ искусств и художественной школы Донецка. «Атлант-Донбасс» предоставил вкусные поощрения для всех участников фестиваля.

СТАРАЕМСЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

У конкурентов нет шансов!

Дмитрий Кварта. Фото: «Атлант-Донбасс»

Дмитрий Кварта, генеральный директор компании «Атлант-Донбасс»:

- Этот год начался очень продуктивно и богат на новинки. Запустили новую торговую марку – «Гурман». На данный момент это линейка майонезных соусов и на подходе – томатная группа. Кроме того, расширили ассортимент наших торговых марок «Урожай» и «Славолия» (а это хрен, французская горчица, соусы ). В хлебной продукции также можем порадовать слойками, круассанами, печеньем. В этом году жителей Республики удивила Пасха. Они и так привыкли к нашим очень вкусным куличам, а мы смогли удивить их еще сильнее, выпустив премиальные творожные куличи. Прошу заметить, год только начинается! Специалисты компании готовят новые приятные сюрпризы.

СПРАВКА «КП»

Руслан Иванович Богданов – учредитель пищевой компании «Атлант-Донбасс». Коренной житель Макеевки. Давно работает в этом направлении бизнеса и сейчас прилагает все усилия для развития и поднятия на лучший уровень пищевую отрасль в Республики.

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