«Атлант-Донбасс» привез воспитанникам дома ребенка в Макеевке подарки

Руслан Иванович (в центре) регулярно помогает подшефным интернатам и детским домам. Фото: «Атлант-Донбасс»

В Международный день защиты детей сотрудники компании «Атлант-Донбасс» навестили воспитанников Республиканского специализированного дома ребенка в Макеевке.

- В преддверии праздников мы всегда связываемся с ними и привозим то, что деткам нужно, - рассказывает «КП» специалист по связям с общественностью компании «Атлант-Донбасс» Николай Иванов. - В этот раз порадовали вкусняшками – неаллергенным печеньем и зефиром. Еще передали другую нашу продукцию, а также овощи и фрукты.

Ранее «Атлант-Донбасс» приобретал для больных детей подшефного дома ребенка медоборудование и стульчики в актовый зал.

- Компания «Атлант-Донбасс» не только по праздникам поддерживает детей-сирот, многодетных семей, людей преклонного возраста. Также мы в течении года помогаем инвалидам, пенсионерам и всем нуждающимся людям, которые к нам обращаются, - говорит Николай Иванов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учредитель компании «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов: Мы вносим большой вклад в развитие Республики

Первый руководитель компании ответил на вопросы корреспондента «КП» (подробнее)