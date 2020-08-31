Дончанин Ренат Лятифов победил на фестивале смешанных единоборств в Ростове

Учредитель компании «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов (справа) награждает бойца из Москвы Адилета Бегалиева. Фото: Никита КАМЕНЕВ

28 августа в Ростове-на-Дону состоялось долгожданное спортивное событие: турнир «Фестиваль 75 лет Великой Победы». По традиции его организовали спортивный клуб из Донецка «Велес», а также международная лига PROFC и промоутерская компания FIGHT NIGHTS GLOBAL. Давайте немного углубимся в это событие и рассмотрим самые интересные бои.

СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Компания «Атлант-Донбасс» - крупнейший производитель продуктов питания под торговыми марками «Урожай» и «Славолия» - на территории Донецкой Народной Республики выступила одним из ведущих партнеров этого события. Главная цель учредителя компании «Атлант-Донбасс» Руслана Богданова - уберечь молодежь от негативного воздействия улицы, направить их в спортзалы и предоставить нашим детям шанс на здоровое будущее. Поскольку все мы понимаем, что здоровая и сильная нация - это здоровое государство!

Учредитель компании «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов с подающим надежды бойцом СК «Велес» Юрием Рощиным (в центре). Фото: Никита КАМЕНЕВ

Основная миссия - популяризация здорового образа жизни и привлечение молодежи к миру бокса и ММА (смешанных боевых искусств). Цель компании «Атлант-Донбасс» в лице учредителя Руслана Богданова, и конечно же СК «Велес» во главе с их почетным президентом Виталием Метлой, на примере участников турниров донести до подрастающего поколения, что благодаря спорту и ведению здорового образа жизни каждый может получить шанс на успех, закалить характер, научиться работать на результат и найти свой благополучный путь в будущее, достичь своих целей. Со спортом связаны такие понятия как лидерство, сила, выносливость, борьба и победа!

11 ЗРЕЛИЩНЫХ БОЕВ

На фестивале смешанных единоборств было 11 боев. Зрители могли наблюдать за ними не только в зале, но и в прямой трансляции на канале «Матч! Боец», YouTube канал Спортивный клуб «Велес», а так же на интернет-площадках sportbox.ru и Matchtv.ru.

Почетный президент спортивного клуба «Велес» Виталий Метла (слева) награждает победителя главного боя за пояс чемпиона FNG Армена Петросяна. Фото: Николай ИВАНОВ

Итак, боец из Москвы Адилет Бегалиев (ни одного поражения) против донецкого спортсмена СК «Велес» по прозвищу «Маэстро» Юрия Рощина (мастер спорта по боксу, один бой/одно поражение). В 1-м раунде на 4 минуте 48 секундах московский спортсмен удушающим приемом сохранил свое звание непобежденного. Заслуженную награду Бегалиеву вручал учредитель компании «Атлант-Донбасс» (ТМ «Урожай» и ТМ «Славолия») Руслан Богданов.

К сожалению, первые три боя с участием спортсменов СК «Велес» были не совсем удачными, в этот раз удача была не на стороне донецких ребят. Бойцы СК «Велес» получили колоссальный опыт, надеемся, что они сделают правильные выводы, проведут работу над ошибками и продолжат свой путь к новым победам.

Донецкий ветеран боев Ренат Лятифов, прозванный своими фанатами «Чингисханом», вышел против ростовчанина Бориса Мирошниченко. Бой-реванш полусредневесов закончился победой бойца «Велеса» - удушающим приемом в третьем раунде. Кстати, в 2013 году Ренат уже одерживал победу над ростовским спортсменом.

Почетный президент спортивного клуба «Велес» Виталий Метла (справа) с победителем Ренатом Лятифовым. Фото: Николай ИВАНОВ

Рисунок боя был классическим для противостояния борца и ударника. Лятифов стремился перевести бой в борьбу. Мирошниченко пытался вести бой в стойке. В первом раунде Лятифов получил рассечение. Мирошниченко вел бой первым номером. Во втором раунде бой выровнялся. В начале третьего раунда Лятифов перевел бой в партер, занял позицию и контролировал Бориса, после провел удушающий прием. Ренату не помешала полученная травма, и он одержал достойную победу.

Зрителям также понравился бой тяжеловесов. На арену вышли спортсмен из Украины 44-летний Юрий Кисилев (5 побед/5 поражений) и 52-летний россиянин Тимур Магдиев (15 побед, 2 поражения), который является Абсолютным чемпионом Стран СНГ по боям без правил. Схватка не успела начаться, как одним ударом Кисилев отправив в нокаут спортсмена из Тагонрога. Вручал награду победителю генеральный директор компании «Атлант-Донбасс» Дмитрий Кварта.

Главное событие вечера - бой между бойцом из Армении Арменом Петросяном и Артуром Алискеровым из Дагестана.

Пояс чемпиона FNG в полутяжелой весовой категории завоевал армянский нокаутер. Награду вышел вручать новому чемпиону FNG почетный президент СК «Велес» Виталий Метла.

Напомним, что турнир «Фестиваль 75 лет Великой Победы» проходил при поддержке почетного президента спортклуба «Велес» Виталия Метлы и постоянных партнеров данных соревнований, одним из которых является учредитель компании «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов.

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