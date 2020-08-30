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День шахтера в Донецке на шахте Засядько праздновали семьями

Корреспондент «КП» побывал на самой известной шахте Донбасса и узнал, чем она сейчас живет
Роман ПобережнюкРоман ПобережнюкРоманПобережнюк
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Почетные грамоты получили десятки горняков, благодаря которым Донбасс не удалось сломить украинской армии

Почетные грамоты получили десятки горняков, благодаря которым Донбасс не удалось сломить украинской армии

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас угольная промышленность Донецкой Народной Республики переживает не лучшие времена. Не на всех шахтах зарплату получают вовремя. И это связано не только с коронавирусной ситуацией. Практически все угледобывающие предприятия столицы Республики отметили свой профессиональный праздник скромно до 30 августа. Шахта имени Александра Засядько – единственная, праздновавшая День шахтера в последнее воскресенье августа.

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Почетные грамоты получили десятки горняков, благодаря которым Донбасс не удалось сломить украинской армии.

Почетные грамоты получили десятки горняков, благодаря которым Донбасс не удалось сломить украинской армии.

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С самого утра во дворе самой известной донецкой шахты, которая носит имя одного из министров угольной промышлености СССР, людно. Здесь собрались больше трехсот человек. Шахтеры взяли на праздничное мероприятие и своих жен с детьми.

На ступеньках у главного входа в администрацию шахты горняков поздравило руководство предприятия. На праздник приехал и глава прифронтового Киевского района, где расположена шахта, Валентин Левченко.

- Рад видеть светлые добрые лица, - обратился к присутствующим Валентин Викторович. - Атмосфера у вас такая, будто оказался в семье.

Глава администрации Киевского района напомнил, что фактически с шахты Засядко и начался углепром в Донбассе.

- Первые пласты угля промышленным способом начали разрабатывать возле реки Кальмиус еще больше 150 лет назад, - рассказал он.

Сейчас на угледобывающем предприятии работают 2545 человек. Шахте еще нужны люди – до 40 процентов буквально всех специальностей.

Сейчас на угледобывающем предприятии работают 2545 человек. Шахте еще нужны люди – до 40 процентов буквально всех специальностей.

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Валентин Викторович пожелал горнякам безаварийной работы, а их семьям - добра и благополучия.

За высокие профессиональные показатели, мастерство, значительный личный вклад в повышение эффективности производства десятки шахтеров были награждены почетными грамотами от министерства угля и энергетики, а также администрации города Донецка.

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- Сегодня у нас праздник, но ситуация непраздничная, - высказал «Комсомольской правде» свое мнение председатель профсоюзного комитета шахты имени Засядько Виктор Катаргин. - Оборудование изношено, не успеваем его менять. Нового - нет. Испытываем дефицит кадров. Некомплект практически во всех бригадах.

При этом, по словам председателя профкома, второй месяц на предприятии зарплату платят вовремя и она не самая низкая по отрасли. Например, горнорабочие очистного забоя и проходчики на Засядько получают около 30 тысяч рублей в месяц.

Сейчас на шахте уголь добывают с двух лав. Горняки спускаются на глубину 1 километр 200 метров. Каждый месяц они выдают на-гора 37-40 тысяч тонн. Коксующиеся угли востребованы внутри Республики. На них работают коксохимзаводы в Макеевке и Горловке.

Председатель профсоюзного комитета шахты имени Засядько Виктор Катаргин

Председатель профсоюзного комитета шахты имени Засядько Виктор Катаргин

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Мы способны нарастить объем добычи угля из имеющихся лав в полтора-два раз. Но опять же все упирается в отсутствие современного оборудования, крепежных материалов и дефицит работников всех специальностей. Сейчас у нас работают 2545 человек. Нехватка – 30-40 процентов, - рассказал Виктор Владимирович.

Шахта Засядько находится в непосредственной близости от линии соприкосновения. Даже в 2014 и 2015 годах, когда украинская армия буквально засыпала снарядами и минами окрестности шахтных копров, предприятие не останавливалось. И сейчас коллектив верит, что ситуацию удастся переломить и предприятие снова начнет развиваться.

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