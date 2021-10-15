На Алчевском металлургическом комбинате задули вторую доменную печь

Запуск крупнейшей доменной печи в такое время - большой праздник. Фото: сайт Главы ДНР

Важное событие для Донбасса - на Алчевском металлургическом комбинате запустили в работу вторую доменную печь. Об этом сообщил новый инвестор предприятия, руководитель компании «Финансовые активы» Евгений Юрченко.

- Запуск крупнейшей доменной печи в настоящий момент - это действительно праздник не только для металлургов, а и всех жителей, которые понимают, что такая печь-кормилица внесет очень значимый вклад в экономику Донбасса, - считает предприниматель.

Инвестор поздравил коллектив комбината с таким важным событием.

- Все будем наблюдать за ее активной жизнью, за тем, чтобы она вышла на плановые показатели, и чтобы вы гордились своим родным предприятием и предприятие гордилось своими сотрудниками, - подчеркнул Евгений Юрченко.

Напомним, ранее сообщалось, что новый инвестор погасил часть долгов по зарплате перед рабочими АМК. Были выплачены деньги за январь и частично за февраль этого года.

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