На Алчевском меткомбинате новый инвестор погасил часть долгов по зарплате

Сейчас почти по всем направлениям работы комбината отмечается положительная динамика Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Алчевском металлургическом комбинате рабочие получили заработную плату за январь и частично - за февраль текущего года. Долги взялся погасить новый инвестор. Об этом рассказал руководитель Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики Игорь Рябушкин.

- На нынешний момент всем рабочим выплатили задолженность в размере 130 процентов от месячного фонда зарплаты. Полностью погашена задолженность за январь и часть февраля. Вследствие этого началась выплата профсоюзных взносов, - сообщил он.

Сейчас, по словам Игоря Рябушкина, почти по всем направлениям работы меткомбината отмечается положительная динамика. Помимо погашения зарплатной задолженности, на предприятии также поднимается тема проведения летней оздоровительной кампании для детей сотрудников.

- О положительной динамике говорит и то, что руководство комбината приняло участие в обсуждении вопроса об открытии столовой для персонала и постановке на маршрут дополнительного автобуса, - проинформировал глава профсоюзной организации.

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