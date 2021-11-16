Поселок Еленовка остался без воды из-за порыва труб

Водоснабжение приостановлено до окончания работ (архивное фото) Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители поселка Еленовка остались без водоснабжения. Причиной тому стал порыв на водоводе. Сейчас на этом участке проводятся аварийные работы. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Владимир Дубовка.

- Сегодня в Еленовке специалистами Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства устраняется порыв на водоводе, - сообщил он.

Дубовка отметил, что Централизованная подача воды на поселок приостановлена до окончания работ.

- Ремонтные работы планируем выполнить в максимально короткие сроки, - сказал замминистра строительства и ЖКХ Владимир Дубовка.

Напомним, что жители Луганской Народной Республики остались без света и газа из-за украинских обстрелов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР и ЛНР отреагировали на подписание президентом России Владимиром Путиным указа об оказании гуманитарной поддержки Донбассу

Такое решение в республиках расценивают, как серьезный шаг на пути к интеграции в РФ (подробнее)