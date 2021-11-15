Жители ЛНР остались без света и газа из-за украинских обстрелов

В Южной Ломоватке электроэнергия отсутствует у 300 жителей поселка Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

За прошедшие сутки территория Луганской Народной Республики подверглась массированным обстрелам со стороны украинских войск 9 раз. Такие данные обнародовали представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (ЦККК).

В зоне поражения оказался поселок городского типа Южная Ломоватка, который относится к Брянке.

- Там при обстреле была повреждена ЛЭП, пострадали также дорожное покрытие и хозяйственные постройки. В результате без электроэнергии остались 300 жителей поселка, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что еще 14 ноября аварийно-ремонтная бригада электриков приступила к восстановительным работам. Их продолжат сегодня утром.

А в населенном пункте Червоный Прапор при обстреле ВСУ был поврежден газопровод, расположенный на улице Фабричной. Для обеспечения безопасности жителей около десятка адресов временно отключили от газа.

Напомним, 11 ноября подразделения украинской армии нанесли массированный удар по селу Сокольники, в результате чего погиб военнослужащий ЛНР. Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Крымское.

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