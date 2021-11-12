При обстреле Сокольников погиб военнослужащий ЛНР

Населенный пункт был обстрелян противником со стороны села Крымское. Фото: штаб «ООС»

Вчера вечером подразделения украинской армии нанесли массированный удар по селу Сокольники, в результате чего погиб военнослужащий ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 17.55 с направления населенного пункта Крымское по населенному пункту Сокольники вооруженные формирования Украины открыли прицельный огонь, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР! - рассказали там.

Уточняется, что населенный пункт был обстрелян из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По данным СЦКК, за минувшие сутки противник дважды нарушил режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Помимо Сокольников, был обстрелян поселок городского типа Калиново.

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