Детский фонд ООН обсудит с Украиной внесение личных данных 12-летней девочки из Луганска на «Миротворец»

12–летняя Фаина Савенкова попала в базу данных сайта «Миротворец» после своего видеообращения к членам Совета безопасности ООН. Фото: личный архив Фаины Савенковой

12-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова, после известия о внесении ее личных данных в базу скандально известного сайта «Миротворец», обратилась за помощью в Организацию Объединенных Наций. В своем письме, направленном в адрес Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, девочка выразила надежду, что он сможет повлиять на официальный Киев, чтобы личная информация детей была удалена с «Миротворца», а сам портал был заблокирован.

У детей есть права

Спустя некоторое время на обращение ребенка отреагировали в ЮНИСЕФ. Об этом сообщил Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

- Мы получили реакцию Исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор на направленную ей нами недавно копию письма Фаины Савенковой на имя Генсекретаря ООН Антонио Гутерреша, - заявил Полянский. - В письме подтверждается, что Фаина, как и другие дети, имеет законное право выражать свою позицию и быть при этом защищенной от любых нападок и посягательств.

ЮНИСЕФ планирует обсудить ситуацию с «соответствующими партнерами на Украине», а также пообщаться с самой Фаиной.

- Будем выяснять с юнисефовцами детали и ждать реакции Генсека ООН, - сказал Первый заместитель постпреда России.

В незалежной немного в шоке

Интересный факт. Вопросом внесения Фаины Савенковой в базу данных «Миротворца» занялась Уполномоченный по правам человека на Украине. Людмила Денисова подала заявления в Национальную полицию и службу безопасности Украины.

- Обратилась с требованием принять меры по изъятию из списков сайта информации о несовершеннолетних детях, чтобы их не втягивали в вооружённый конфликт, - заявила украинский омбудсмен.

Она назвала «Миротворец» неправительственной организацией, которая позволяет себе ставить клеймо на людях.

- Кто они такие? Поэтому мы хотим, чтобы нам предоставили ответы СБУ и Национальная полиция. Этот сайт не принадлежит ни к одному органу власти, - сказала Денисова.

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Националисты боятся девочку?

Тем временем в украинском информационном пространстве продолжают выставлять 12-летнего ребенка врагом.

- Появляются видео, где говорят, что я пропагандистка и орудие России, - рассказывает «Комсомолке» Фаина Савенкова. – Радует, что с другой стороны на Украине зашевелились, чтобы меня убрали с «Миротворца» - наконец-то проснулась уполномоченный по правам человека Денисова, зашумела оппозиция.

Напомним, 12–летняя Фаина Савенкова попала в базу данных сайта «Миротворец» после своего видеообращения к членам Совета безопасности ООН с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.

Ребенка обвиняют в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях: «Жертва психологического насилия и российско–террористической пропаганды. Используется пропагандистами России в актах гуманитарной агрессии против Украины с целью разжигания ненависти. Называет себя прозаиком, драматургом, и фантастом! На самом деле распространяет фейковую информацию и собственные домыслы».

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