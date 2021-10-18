12–летняя Фаина Савенкова из Луганска, которую Украина внесла в «расстрельный» список: Они и правда считают меня угрозой человечеству

Фаина Савенкова – русская писательница, эссеист, драматург. Член Союза писателей ЛНР. Фото: Личный архив Фаины

Украина внесла в список «врагов» ребенка. 12–летняя Фаина Савенкова попала в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» после своего видеообращения к членам Совета безопасности ООН с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.

Так говорится о девочке на сайте «Миротворец»: «Жертва психологического насилия и российско–террористической пропаганды. Используется пропагандистами России в актах гуманитарной агрессии против Украины. Систематически организациями в политических используется российской пропагандой и террористическими провокационных целях с целью разжигания ненависти к Украине и ее гражданам».

Ребенка обвиняют в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях: «Называет себя прозаиком, драматургом, и фантастом! На самом деле распространяет фейковую информацию и собственные домыслы. Член т.н. «Союза писателей ЛНР». Участвовала во всевозможных конкурсах писателей в РФ. Указывает местом проживания «Новороссию».

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Фаина Савенкова рассказала «Комсомолке», что к внесению на сайт «Миротворец» относится спокойно, так как в этой базе много ее друзей.

– Но это не значит, что я должна этому радоваться, – говорит она. – Когда выставляют в сеть твои данные, данные твоих близких и даже твоего кота, можно только сожалеть. Странные люди. Вместо суда решают, что ты виновата и пишут, что ты – угроза государству и человечеству. Это, кстати, не мои слова, а «Миротворца». Они и правда считают меня угрозой человечеству. Это сильно обижает. Один мой знакомый украинский журналист, один из первых, попавших на этот сайт, сказал мне, что там очень много порядочных людей, у которых есть другое мнение. И я должна гордиться тем, что я на «Миротворце».

Фаина говорит, что она вместе с родителями будет делать все, чтобы «Миротворец» убрал с сайта ее фамилию и фамилии других детей.

– Получится ли это, я не знаю, но молчать точно не буду, – сказала юная луганчанка. – После того как близкие узнали об этом, мама и бабушка были расстроены. Но они меня поддержали. Единственное, теперь приходится соблюдать меры безопасности. Начали появляться оскорбления. Так что обычный режим придется немного изменить.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что публикацией личных данных 12–летней писательницы из Луганска сайт «Миротворец» показал, с кем воюет Украина.

– Публикация информации о юной писательнице представляет опасность для девочки и ее семьи, ведь на сайте вывешиваются личные данные тех, кого «майданутые» считают врагами Украины. Надеюсь, что с ней и ее близкими все будет хорошо и луганчане не дадут ее в обиду, – написал Полянский в своем телеграм–канале.

Он отметил, что украинцы в очередной раз поразили и ужаснули, а заодно еще и показали свое истинное лицо, лишний раз продемонстрировав, с кем они на самом деле воюют в Донбассе: с женщинами, детьми, мирными жителями.

– Для них юная Фаина – всего лишь «сепаратист». А что она думает, о чем мечтает, за что выступает – никого в Киеве не волнует. Им не нужны дончане и луганчане, им нужны только Донецк и Луганск, говорит зампостпреда России при ООН. – Какое будущее может быть у страны, воюющей с собственными детьми? Мне кажется, ответ очевиден. Жаль, что наши ослепленные ненавистью и насквозь пропитавшиеся губительным национализмом украинские соседи этого не понимают.

За девочку заступился и известный российский писатель Александр Конторович, который создал с Фаиной совместную работу.

– Вся «вина» Савенковой состоит в том, что она имеет смелость писать и творить на неподконтрольной Киеву территории.Тем самым опровергая еще «порошенковские» утверждения, что, мол, «ваши дети будут сидеть в подвалах». Не сидят, как видите… Живут, учатся и занимаются любимым делом – без оглядки в чью–то сторону, – сказал прозаик.

Фаина Савенкова – русская писательница, эссеист, драматург. Член Союза писателей ЛНР. Творчество Фаины отмечено различными наградами и премиями.

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