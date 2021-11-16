Представители Детского фонда ООН перенесли встречу с 13-летней Фаиной Савенковой, попавшей на сайт «Миротворец», из-за форс-мажора

Фаину Савенкову в незалежной считают угрозой национальной безопасности. Фото: личный архив Фаины Савенковой

Запланированная на 16 ноября встреча представителей Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с 13-летней жительницей Луганска Фаиной Савенковой, которую Украина внесла в базу данных сайта «Миротворец», не состоится. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Луганской Народной Республики.

- Сегодня утром представители ЮНИСЕФ официально уведомили, что специалист, который «имеет мандат» на встречу с девочкой, не смог приехать в связи с форс-мажорными обстоятельствами, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встречу приехали только специалисты, уполномоченные на обсуждение вопросов реализации гуманитарных программ в Республике и при этом не имеющие полномочий на общение с ребенком.

- В итоге представители ЮНИСЕФ согласились на короткую встречу с Фаиной, принесли ей извинения и заверили, что полноценная встреча обязательно состоится, когда в Луганск сможет приехать сотрудник, наделенный соответствующим мандатом. Дата встречи пока не определена, - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве Республики.

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Фаину Савенкову в незалежной считают угрозой национальной безопасности (подробнее)