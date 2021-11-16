За сутки коронавирус в ДНР диагностировали у 1011 жителей

Лечение от ковида продолжают 18 143 пациента Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 1011 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 15 ноября проведено 2072 исследований, из них выявлено 990 случаев заболевания (47,8 %) и у 21 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 97 953 жителей. Из этого числа 72 303 человека выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 7507 летальных случаев. За последние трое суток, по данным Минздрава Республики, от коронавируса скончались 63 человека.

Лечение от ковида продолжают 18 143 пациента.

Тем временем в Луганской Народной Республике новых случаев заболевания коронавирусом не выявили – лаборатория находилась на санитарной обработке. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 42 человека, скончались – 18.

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