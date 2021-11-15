День студента в Донецке – 2021: куда сходить

Многие студенты отправятся в кафе. Из-за дистанционки они видятся нечасто, а их «профессиональный» праздник – повод собраться Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

17 ноября во всем мире отмечается День студента. В этот раз донбасские студенты, желающие провести свой «профессиональный» праздник не дома, столкнутся с определенными нюансами из-за пандемии COVID-19. «Комсомолка» выяснила, в каких заведениях студентов, да и не только их, попросят предъявить документы, подтверждающие вирусную безопасность для окружающих.

1. Кафе.

- День студента в эпоху коронавируса – легко! - говорит «КП» студент Донецкого национального университета Максим Егоренко. - Собираемся с друзьями попить кофе в уютной атмосфере. А то почти не видимся из-за дистанционного обучения.

Сейчас вход в кафе свободный. То есть никаких документов, подтверждающих, что вы не больны ковидом, сотрудники кафе не попросят. Единственное условие – наличие защитной маски. Еще при входе могут измерить температуру тела электронным градусником. Если она окажется выше, чем 36, 6 градусов, то вас не пропустят.

2. Кинотеатр.

Сейчас эти заведения заполняют наполовину. Чтобы вам продали билет на сеанс, должен быть на руках один из трех документов, установленных указом Главы ДНР. О прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, о перенесенном заболевании, вызванном коронавирусом или о наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. При этом, дата выдачи последнего не должна превышать трех календарных дней. Понятное дело, в зал без маски тоже не пустят.

3. Каток.

Чтобы сходить на каток, не обязательно иметь как сами коньки, так и какие-либо разрешающие документы. На одном из катков в Донецке «КП» сказали, что у них стоимость 45 минут – 215 рублей. Для студентов скидка – 70 рублей (при предъявлении студенческого билета).

4. Групповые видеочаты.

Среди молодежи сейчас очень популярны групповые видеочаты. Для этого ребята созваниваются по видеосвязи.

- Это и весело, и безопасно, - рассказывает Мария Михальчук. - Когда пандемия не спадает, лучше лишний раз остаться дома. Береженного Бог бережет.

День студента в видеочате – это самый безопасный на сегодня вариант его празднования. «Комсомольская Правда» поздравляет всех студентов с этим особенным днем, желает им удачи на сессиях, легкой учебы и побольше веселых и радостных событий, а самое главное - отлично провести сегодняшний день!

Тем временем

В ноябре ДНР ждет поставку новой партии российской вакцины от коронавируса - «Спутник V» и «Спутник Лайт». Дата поставки и количество доз пока не разглашаются. В прошлый раз вакцину из Российской Федерации привезли в августе.

Кампания по иммунизации населения в ДНР началась 1 февраля 2021 года. На сегодня вакцинацию прошли больше 200 тысяч человек. Прививка – это надежный способ защитить себя если не от самого заболевания, так от его осложнений (вакцинированные люди переносят коронавирус в легкой форме).

Справка «КП»

Международный день студента был объявлен Международным Советом Студентов в память о событиях в Чехии на собрании в Лондоне 17 ноября 1941 года. 28 октября 1939-го полиция и подразделение СС разогнали мирную демонстрацию по случаю 21-й годовщины создания Чехословацкой Республики в Праге. Во время нее был тяжело ранен студент медицинского факультета Ян Оплетал, а 11 ноября он умер. Его похороны стали протестом против оккупации. А 17 ноября начались аресты чешских студентов: 9 представителей студенческих организаций были казнены в пражских тюрьмах, более 1200 арестованы и отправлены в концлагерь в Германии. Сейчас День студента не воспринимается как траурный день.

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