Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 1344 жителя

За сутки от коронавируса выздоровели 42 человека Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР не выявили ни у одного жителя. Лаборатория находилась на санитарной обработке. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 16 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 19 950, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 42 жителя.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 15 846 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 18 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 2760 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1344 пациента.

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