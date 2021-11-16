Войска Украины обстреляли поселок Гольмовский в Горловке

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Фейсбук

Солдаты вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу поселок Гольмовский, что на севере Горловки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался в 10.57 (по московскому времени, - Авт.) со стороны населенного пункта Травневое (Металлист), - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские силовики выпустили 15 боеприпасов из автоматического гранатомета на станке (АГС).

- Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма, - рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Напомним, что утром 16 ноября украинская армия обстреляла из 82-миллиметровых минометов поселок шахты «Трудовская» в Донецке.

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https://www.donetsk.kp.ru/daily/28356.5/4503514/