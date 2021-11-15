За выходные дни на дорогах ДНР получили травмы восемь жителей

За это время сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 447 нарушений ПДД и остановили 32 нетрезвых водителя Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие выходные дни в Донецкой Народной Республике произошла 31 авария, в 5 случаях пострадали люди. Получили травмы восемь человек. Такие данные сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

Там напомнили, что одно из крупных дорожно-транспортных происшествий случилось 13 ноября на бульваре Шевченко в Калининском районе Донецка, где столкнулись легковой автомобиль и марштрутное такси. В результате аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса, в том числе 8-летняя девочка.

- Сорокаоднолетний водитель автомобиля Volkswagen Passat, выезжая с парковки на проезжую часть, перед началом движения задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с микроавтобусом Ford Transit, - рассказали подробности инцидента в ведомстве.

Там также отметили, что за выходные дни сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 447 нарушений правил дорожного движения и остановили 32 нетрезвых водителя.

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