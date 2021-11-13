В центре Донецка в аварии с маршруткой пострадали четыре человека, среди них ребенок

Легковая машина столкнулась с маршруткой № 36. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 13 ноября, на бульваре Шевченко в Калининском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с маршруткой. Пострадали четыре человека, среди них ребенок. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- На бульваре Шевченко произошло столкновение легкового автомобиля с маршрутным такси № 36. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок восьми лет, - написал Кулемзин.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что происшествие случилось рядом с остановкой «Институт черных металлов».

- Мама ехала в этой маршрутке, ребенку сильно досталось. Три кареты скорой помощи работают на месте, - поделился информацией Роман.

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