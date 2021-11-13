На пожаре в Макеевке 46-летняя жительница получила ожоги рук и лица

Пожар практически уничтожил жилой дом вместе с имуществом. Фото: МЧС ЛНР

12 ноября в поселке Шевченко Кировского района Макеевки произошел пожар в частном жилом доме. От огня пострадала 46-летняя жительница. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В результате пожара пострадала жительница 1975 года рождения. У нее ожог кистей рук и лица. От госпитализации отказалась, - говорится в сообщении.

По всей видимости, женщина пыталась самостоятельно потушить огонь и спасти имущество. Пожар практически лишил макеевчанку жилья. Уничтожены кровля дома на площади 100 кв. м, перекрытие на площади 50 кв. м, мебель и домашние вещи на площади 50 кв. м.

От МЧС ДНР привлекались 4 спецмашины и 17 человек.

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