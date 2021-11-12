В поселке Еленовка под Донецком на территории школы взорвался котел

Все обстоятельства произошедшего выясняют специалисты
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
В поселке Еленовка, распложенном к югу от Донецка, произошло ЧП. На территории школы взорвался котел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 11 ноября, в котельной муниципального образовательного учреждения №1 на улице Чапаева.
- Взорвался котел на твердом топливе, в результате чего были разрушены две кирпичных стены на площади 4 квадратных метра, - рассказали в ведомстве.
Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют специалисты. Сообщается, что к устранению последствий взрыва привлекались две единицы спецтехники и 10 спасателей от МЧС.
Напомним, в Горловке работников спасательной службы задействовали в демеркуризации (удалении) ртути. Опасное вещество нашли разлитым посреди улицы Немировича-Данченко в восточной части города.
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