В Горловке посреди улицы разлили ртуть

Спасатели провели работы по удалению разлитой ртути с земли Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На улице Немировича-Данченко, расположенной в восточной части Горловки, была обнаружена разлитая ртуть. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что опасное вещество нашли разлитым 8 ноября на открытой территории.

- Горловские спасатели при помощи спринцовки собрали его с земли, а также извлекли пластиковую бутылку с ртутью весом 680 грамм. Емкость транспортировали на спецхранение с целью дальнейшей утилизации, - рассказали в ведомстве.

Как отметили в МЧС ДНР, для ликвидации чрезвычайного происшествия от ведомства привлекались 3 человека и один автомобиль.

Сообщается также, что за минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики спасатели обследовали еще 5 участков территории.

- В ходе проведения обследования обнаружили, вывезли и уничтожили 7 взрывоопасных предметов при сплошной очистке местности, - рассказали в министерстве.

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