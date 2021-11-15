Всех детей, которые отравились угарным газом в Моспино, уже выписали из больницы

Всех пострадавших детей уже пролечили и выписали домой. Фото: Минстрой ДНР

Детей, которые с вечера субботы находились в Донецке под наблюдением врачей после отравления угарным газом в Моспино, уже выписали из больницы. Их состояние удовлетворительное. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Детям была оказана медицинская помощь. На сегодняшний день все они выписаны и находятся дома, - передает агентство слова источника.

Напомним, 13 ноября в Пролетарском районе Донецка при использовании печного отопления в частном доме пострадали пятеро детей - от двух до пятнадцати лет. Инцидент произошел на улице Котовского в городе Моспино, который находится в нескольких километрах к юго-востоку от донецкой окружной дороги. Прибывшие на место медики госпитализировали детей в больницу. Их состояние оценивалось, как средней тяжести.

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