«Жива, здорова!» Нашлась пропавшая 16-летняя дончанка Виктория Несмеянова

К поискам Виктории Несмеяновой привлекли полицию. Фото: МВД ДНР

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети сообщил, что нашлась 16-летняя Виктория Несмеянова. Он опубликовал слова благодарности родителей девушки.

- Всем спасибо! Дочь нашлась! Жива, здорова! Спасибо неравнодушным людям! – написали родители Виктории Несмеяновой.

Напомним, что девушку искали две недели. Она 31 октября ушла из дома, и родители сбились с ног в поисках дочери. Но публичная информация об исчезновении Виктории появилась только сегодня. Видимо, это сыграло решающую роль в поисках.

Теперь девушке придется объяснять родителям и сотрудникам полиции, где она находилась.

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