В Моспино под Донецком пострадали пятеро детей

Две бригады скорой помощи выехали на место происшествия. Фото: МЧС ЛНР

В городе Моспино Пролетарского района Донецка при использовании печного отопления в частном доме по улице Котовского пострадали пятеро детей: от двух до пятнадцати лет. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- Предположительно причиной стало отравление угарным газом. Две бригады скорой помощи выехали на место происшествия. Дополнительная информация уточняется, - написал Кулемзин.

Город Моспино находится в нескольких километрах на юго-востоке от донецкой окружной дороги. В нем проживают около 10 тысячи человек.

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