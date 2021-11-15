В ДНР планируют втрое увеличить площадь мелиорированных земель

Мелиорация земель способствует улучшению плодородия почвы и росту урожайности. Фото: Минагропром ДНР

В Донецкой Народной Республике планируют увеличить площадь мелиорированных земель почти в три раза. Такое решение предусмотрено Программой социально-экономического развития на 2022-2024 годы. Об этом сообщил министр агропромышленной политики и продовольствия Республики Артем Крамаренко во время обсуждения программы на круглом столе.

- Те меры, которые запланированы по нашему направлению, позволят улучшить целый ряд показателей: по овощеводству увеличение площади, засеянной овощами, с 500 до 900 гектаров; увеличение площади мелиорированных земель - с 508 до 1500 гектаров, - рассказал он.

Напомним, в ДНР впервые проверят почву на плодородность. Последний раз подобное исследование проводилось больше 20 лет назад. Такой анализ земель сейчас очень востребован, так как многие сельхозпроизводители обращаются в Минагропром с подобной просьбой. Исследование позволит точно определить, какие полезные вещества содержатся в плодородном слое, и оптимально рассчитать необходимый вид и объем удобрений.

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