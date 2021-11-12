В ДНР впервые проверят почву на плодородность

Такой анализ земель сейчас очень востребован сельхозпроизводителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие три года в Донецкой Народной Республике планируют исследовать почву на плодородность. Сплошной агрохимический анализ сельскохозяйственных земель проводился здесь более 20 лет назад. Об этом сообщил министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко во время проведения в Донецке круглого стола, где обсуждалась Программа социально-экономического развития Республики на 2022-2024 годы.

- Данное мероприятие будет проведено впервые в ДНР, сплошное обследование рассчитано на все три года. Оно будет проводиться силами запланированного бюджетного учреждения, - рассказал он.

По словам министра, такой анализ земель сейчас очень востребован, так как многие сельхозпредприятия обращаются в Минагропром с подобной просьбой. Исследование позволит точно определить, какие полезные вещества содержатся в плодородном слое, и оптимально рассчитать необходимый вид и объем нужных удобрений.

- Например, почва может содержать большое количество фосфора, но мы вносим фосфорные удобрения так, что она скоро светиться начнет, а на самом деле нехватка наблюдается по калию, сере или другим элементам, - пояснил руководитель ведомства.

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