Аграрии рассказали, какой собрали урожай в ДНР в 2021 году

В этом году посевы убирали с полей площадью в 158,9 тысячи гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Урожай в ДНР в 2021 году в целом вышел неплохой - аграрии собрали с полей 389 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

Там рассказали, что в этом году уборочная компания затронула 158,9 тысячи гектаров полей. Ей предшествовали непростые условия. Из-за поздней весны к посеву ранних яровых зерновых культур пришлось приступить немного позже, чем планировалось, - в середине марта. Но результат не подвел, хотя и оказался чуть ниже прошлогодних показателей.

- Сельхозпроизводители Республики собрали 389 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур - в первоначально оприходованном весе, что на 5 процентов меньше, чем в прошлом году. Это хороший урожай, учитывая те условия, в которых проходил сев и вегетация растений, - считают в профильном ведомстве.

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