Украинские военные вновь обстреляли участок разведения сил на Донбассе

Активность киевских войск в районе Петровского не стихает. Фото: штаб «ООС»

Сегодня вечером подразделения украинской армии вновь открыли огонь по селу Петровское, расположенному на линии соприкосновения примерно в 40 километрах к югу от Донецка. Этот населенный пункт представляет собой один из участков разведения сил на Донбассе. Однако активность украинских войск в районе Петровского все еще продолжается. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался в 16.30 со стороны подконтрольного ВСУ села Богдановка. По Петровскому были выпущены 9 мин калибром 120 миллиметров, также произведены 50 выстрелов из вооружения БМП-2, - рассказали наблюдатели.

Отметим, что сегодня под огонь украинских БМП попало также село Белая Каменка на юге Республики. В направлении этого населенного пункта были произведены около 70 выстрелов. Обстрел велся со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Старогнатовка.

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