Глава ДНР заявил том, что захват ВСУ Старомарьевки является террором по отношению к жителям Республики

11 ноября проходит большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: Администрация Главы ДНР

Киев все дальше уходит от дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе и все чаще прибегает к провокациям, которые можно характеризовать не иначе, как террор. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время большого интервью, которое проходит сегодня в Донецке.

К таким провокациям он отнес и вероломный захват украинскими войсками одного из поселков в «серой зоне» - Старомарьевки, что произошел 26 октября.

- Мы видели ряд провокаций, и достаточно серьезных, которые являются опасным прецедентом, на которые нужно было бы реагировать странам гранатам, миссии ОБСЕ, более активно. Но мы этого видим, - отметил Глава ДНР.

Напомним, сегодня в Донецке стартовало большое интервью с Главой ДНР, в ходе которого Денис Пушилин планирует ответить на любые вопросы журналистов, касающиеся текущей ситуации в Донбассе. Трансляция встречи проходит в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно также в YouTube и социальных сетях.

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