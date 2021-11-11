Глава ДНР заявил, что страны-гаранты Минских соглашений - Франция и Германия - своим молчанием и безразличием причастны к преступлениям Киева в Донбассе

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Журналист из Франции Юбер Файяр задал Главе Донецкой Народной Республики вопрос по поводу Минских переговоров и Нормандского формата: достаточно ли усилий прикладывают страны гаранты – Франция и Германия? Также Юбер Файяр передал слова дружеского привета от десятков тысяч французов.

- Германия и Франция недостаточно делают как страны гаранты. Они своим молчанием, безразличием и пассивностью причастны в какой-то степени к преступлениям, которые совершает Киев на территории Донбасса, - заявил Глава ДНР.

Руководитель Республики считает, что минский переговорный процесс - это основная площадка переговоров. Однако Украина блокирует заседания. В такой ситуации встречаться в Нормандском формате необходимо только после того, как будет продвижение на Минской площадке.

Напомним, сегодня проходит Большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина. Руководитель государства отвечает на вопросы представителей республиканских и зарубежных средств массовой информации в прямом эфире.

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