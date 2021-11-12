Село Белая Каменка на юге ДНР попало под огонь украинских БМП

На все запросы Донецка об установлении режима тишины украинская сторона никак не реагирует. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем под массированный огонь украинских войск попало село Белая Каменка на юге Донецкой Народной Республики. Его обстреляли из тяжелого вооружения. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 13.30 со стороны населенного пункта Старогнатовка. Оттуда были произведены тридцать выстрелов из вооружения БМП-2, двадцать девять - из автоматического гранатомета и восемь - из станкового противотанкового гранатомета, - сообщили наблюдатели.

Как отметили в СЦКК, на все запросы Донецка об установлении на линии соприкосновения режима тишины украинская сторона никак не реагирует.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР. А сегодня в 11.00 под огнем украинских силовиков оказался поселок Гольмовский возле Горловки.

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