ВСУ выпустили по ДНР почти 70 боеприпасов

При обстрелах киевские силовики использовали минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ДНР пять раз. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в направлении поселков Озеряновка, Доломитное и Широкая Балка на горловском, а также поселка шахты «Трудовская» и села Луганское на донецком направлениях, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что противник применял крупнокалиберные минометы с диаметром снаряда 120 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР были выпущены 64 боеприпаса.

Напомним, в результате минометного обстрела ВСУ в селе Озеряновка к юго-западу от Горловки была перебита линия электропередачи. Осколки от снарядов повредили кабель, из-за чего были обесточены четыре трансформаторные подстанции и более двухсот жителей остались без света. На данный момент электроснабжение населенного пункта полностью восстановлено.

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