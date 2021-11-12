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Общество12 ноября 2021 20:10

Шахтоуправление «Донбасс» сменило управляющего

Предприятие временно передали под контроль Донецкого металлургического завода
Ирина ДМИТРИЕВА
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В Республике намерены активизировать работу угледобывающих предприятий. Фото: dnronline.su

В Республике намерены активизировать работу угледобывающих предприятий. Фото: dnronline.su

Шахтоуправление «Донбасс» передали под контроль Донецкого металлургического завода (ДМЗ), который стал его временным администратором. Об этом заявил заместитель министра угля и энергетики Донецкой Народной Республики Алексей Василенко во время проведения в Донецке круглого стола, где обсуждалась Программа социально-экономического развития государства на 2022-2024 годы.

- В настоящее время ведется работа по стабилизации обстановки на предприятии, оно передано во временное управление ДМЗ. Ведется работа по стабилизации ситуации с добычей угля, с реализацией угля. Уже некоторое увеличение добычи мы видим, - сообщил чиновник.

По словам замминистра, задолженность по заработной плате перед работниками на шахтоуправлении «Донбасс» сегодня составляет около 170 миллионов рублей. Активизация работы предприятия позволит эти долги погасить, уверен Алексей Василенко.

Напомним, в сферу энергетики ДНР за три года планируют вложить 5 миллиардов рублей. Часть средств направят на модернизацию ТЭС.

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