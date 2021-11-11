Проблема с нехваткой угля в ДНР возникла из-за недостатка финансирования и обстрелов шахт

Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 11 ноября, во время Большого интервью Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста ДНР-Онлайн о «странной» для угольного края ситуации, когда угля не хватает предприятиям и населению.

Глава ДНР отметил, что с конца 2018 года открыто 28 новых лав, еще 11 введут в эксплуатацию в 2022 году. В этом году добыто 4,5 млн тонн угля, а на следующий запланировано более 6 млн тонн. При этом углепром страдает из-за недостатка финансирования и обстрелов шахт.

- Еще год-два назад были проблемы с реализацией угла. Но теперь у нас заработали крупные предприятия, и возникла проблема с нехваткой, - сказал Денис Пушилин.

Он сообщил, что в Республике будут вынуждены ввозить коксующийся уголь. Стоит задача обеспечить углем ТЭС. Также в Минугля должны продумать вопрос с компенсацией шахт, которые страдают от обстрелов. В частности, сложная ситуация на донецкой шахте имени Засядько.

Напомним, что в Большом интервью представителям СМИ Глава ДНР Денис Пушилин отвечает на вопросы, которые касаются всех сторон жизнедеятельности Республики - от обострения ситуации на линии соприкосновения до социально-экономического и культурного развития.

Трансляция встречи проходит в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно также в YouTube и социальных сетях.

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