В сферу энергетики ДНР планируют вложить 5 миллиардов рублей за три года

На теплоэлектростанциях проведут работы по модернизации оборудования. Фото: ГУП ДНР «Энергия Донбасса»

Согласно Программе социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы, объем инвестиций, которые направят на энергетическую сферу, составит 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель министра угля и энергетики Донецкой Народной Республики Алексей Василенко во время проведения в Донецке круглого стола, посвященного обсуждению программы.

- По инвестиционной программе предусматривается выделение по угольщикам по 1 миллиарду рублей на 2022-2024 годы, по энергетикам для обеспечения программы капитальных ремонтов предусматривается выделение денежных средств на 2023-2024 годы также по 1 миллиарду рублей, - заявил он.

По словам чиновника, часть средств будет направлена на реконструкцию Старобешевской и Зуевской ТЭС, где планируют модернизировать энергоблок №10 и отремонтировать градирню. Это позволит более эффективно маневрировать мощностями теплоэлектростанций и включать в работу сразу несколько блоков.

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