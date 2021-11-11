Киевские войска выпустили 12 мин по поселку Широкая Балка на западе Горловки

Противник продолжает прощупывать линию обороны республик Донбасса. Фото: штаб «ООС»

Сегодня вечером подразделения украинской армии нанесли очередной удар по окраинам Горловки. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Киевские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по поселку Широкая Балка в западной части Горловки. Обстрел начался в 17.06 и велся со стороны населенного пункта Новгородское, - рассказали наблюдатели.

Напомним, утром под массированный огонь ВСУ попали поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка и село Озеряновка к юго-западу от Горловки. В последнем осколки от снарядов повредили кабельно-воздушную линию, из-за чего были обесточены четыре трансформаторные подстанции и более двухсот жителей остались без света. В данный момент электроснабжение населенного пункта восстановлено.

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