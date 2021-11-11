Глава ДНР рассказал, как в Республике расценивают ситуацию с применением на Донбассе ударного беспилотника Bayraktar

11 ноября проходит большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: Администрация Главы ДНР

Украина не прочь использовать беспилотники Bayraktar на Донбассе в боевых целях. Причем отрыто заявляет об этом на весь мир. Такое поведение является прямым нарушением достигнутых в Минске договоренностей. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин во время большого интервью, которое проводит сегодня в Донецке.

- Мы это знаем давно и видим, где они вылетают, когда вылетают. Наши технические возможности поражения Bayraktar понятны, и украинской стороне в том числе. Поэтому они не приближаются до той линии, с которой будет работать наше ПВО, - сказал Денис Пушилин.

И все же, по его словам, украинская сторона пытается использовать турецкие беспилотники в боевых целях. Что поражает в этой ситуации больше всего - так это бездействие стран-гарантов.

- А где Франция, где Германия? Ребята, вы что творите? Это же нарушение и открытое проявление террора по отношению к жителям Республики! - напомнил Глава ДНР.

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