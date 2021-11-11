Денис Пушилин заявил, что задача ДНР не допустить «Хорватский сценарий» в Донбассе. Фото: Администрация Главы ДНР

Все те действия, которые сейчас совершает Киев, в особенности на линии соприкосновениям отношении прифронтовых территорий говорит о том, что Донецкой Народной Республике нужно готовиться. Об этом Денис Пушилин заявил в ходе большого интервью Главы ДНР.

- У нас есть информация, работает наша разведка, и мы осознаем для чего мы проводим учения, слаживания действий среди наших ведомств, - говорит Денис Владимирович. - Потому что, если мы немного расслабимся, создадим видимость, что мы верим, что Украина нее будет наступать – они будут наступать.

По словам руководителя ДНР, Украина мечтает о «Хорватском сценарии» в Донбассе и открыто говорят, что хотят это повторить.

- Наша задача – этого не допустить, - сказал Пушилин. - Не может так, в нынешнем состоянии, в котором мы находимся, продолжаться вечно. Но все накалено до предела.

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