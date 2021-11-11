В Донецке стартовало большое интервью с Главой ДНР Денисом Пушилиным

Руководитель Республики ответит на вопросы журналистов в прямом эфире. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецке стартовало большое интервью с Главой ДНР, в ходе которого Денис Пушилин планирует ответить на любые вопросы журналистов, касающиеся текущей ситуации в Донбассе. Трансляция встречи проходит в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно также в YouTube и социальных сетях.

Сегодня Глава государства намерен ответить на вопросы представителей республиканских и зарубежных СМИ. Более недели журналисты имели возможность присылать интересующие их темы руководителю Республики как в письменном виде, так и в формате видео. Ответы на них прозвучат сегодня. Интервью с Денисом Пушилиным началось в 12.00.

Напомним, 6 июля Глава ДНР дал большое интервью «Комсомольской правде». Руководитель государства ответил на вопросы, которые на тот момент больше всего интересовали жителей Республики.

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