Окраины Донецка и Горловки попали под минометный огонь ВСУ

Украинские военные продолжают наносить массированные удары по населенным пунктам ДНР. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром подразделения украинской армии открыли массированный огонь по окраинам Донецка и Горловки. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 7.17 под огонь попал район поселка шахты «Трудовская» в западной части Донецка, в направлении которого были выпущены 15 мин калибром 82 миллиметра и 11 гранат из СПГ. В 7.50 ВСУ выпустили 18 мин калибром 120 миллиметров в направлении поселка Озеряновка к юго-западу от Горловки, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что оперативные группы представительства ДНР в СЦКК уже выехали на место обстрелов для уточнения характера повреждений и фиксации последствий нанесенного огня.

Напомним, ВСУ разместили в Красноармейске гаубицы и «Грады». Также на подконтрольной Киеву территории Донбасса были замечены пушки и танки.

Читайте также

Украина отказалась обсуждать вопрос о создании совместного с ДНР и ЛНР механизма идентификации неопознанных жертв конфликта

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала об итогах переговоров рабочей группы по гуманитарным вопросам (подробнее)