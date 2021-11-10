ВСУ разместили в Красноармейске гаубицы и «Грады»

Техника ВСУ обнаружена в Донбассе. Фото: Фейсбук

На железнодорожной станции в Красноармейске украинские вооруженные формирования разместили гаубицы и реактивные системы залпового огня «Град». Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- На ж/д станции в населенном пункте Красноармейск зафиксированы шесть 122-мм РСЗО «Град» и двенадцать 122-миллметровых гаубиц Д-30, - говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве ДНР рассказали, что вблизи жилых домов населенного пункта Дружба (горловское направление) обнаружена 152-милиметровая самоходная гаубица «Мста-С», в селе Затишное (под Волновахой) одиннадцать танков Т-64, рядом с поселком Калиново (под Красноармейском) - три 100-милиметровой пушки «Рапира».

Тем временем украинская армия продолжает подвергать обстрелам населенные пункты Донецкой и Луганской Народных Республик.

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