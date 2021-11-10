Украина отказалась обсуждать вопрос о создании совместного с ДНР и ЛНР механизма идентификации неопознанных жертв конфликта

В Республиках Донбасса продолжается работа по поиску без вести пропавших в ходе вооруженного конфликта Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе заседания гуманитарной подгруппы на минской площадке представители Республик Донбасса подняли вопрос идентификации неопознанных жертв конфликта, однако переговорщики от Киева отказались от обсуждения этой темы. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской гуманитарной подгруппе Дарья Морозова.

- Вместо обсуждения вопроса о создании совместного механизма идентификации неопознанных жертв конфликта представитель Киева рассказал, какой должна быть спецодежда участников поисковых групп при эксгумации останков погибших на линии разграничения, - заявила Дарья Васильевна.

Омбудсмен ДНР отметила, что также был заблокирован вопрос предоставления гарантий безопасности при проведении поисково-эксгумационных мероприятий.

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