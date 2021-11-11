В ДНР освободили от должности вице-премьера Владимира Пашкова

Владимир Пашков был заместителем председателя Правительства Республики с февраля 2019 года. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике освободили от должности вице-премьера Владимира Пашкова. Соответствующий указ был подписан Главой ДНР Денисом Пушилиным и опубликован на официальном сайте руководителя страны.

- Освободить Пашкова Владимира Игоревича от занимаемой должности заместителя председателя Правительства Донецкой Народной Республики с 01 ноября 2021 года, - говорится в тексте обнародованного документа.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Владимир Пашков был вице-премьером Республики с февраля 2019 года.

А сегодня в Донецке состоялось большое интервью Главы ДНР, в ходе которого Денис Пушилин ответил на десятки вопросов, поступивших от представителей республиканских и зарубежных средств массовой информации. С представителями прессы руководитель государства общался почти 2 часа 20 минут.

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