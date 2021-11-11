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Общество11 ноября 2021 16:24

Глава ДНР ответил на вопрос, как, несмотря на плотный график, найти время на семью

Глава ДНР дал журналистам большое интервью
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Денис Пушилин ответил на вопрос, как, несмотря на плотный график, найти время на семью. Фото: Сайт Главы ДНР

Денис Пушилин ответил на вопрос, как, несмотря на плотный график, найти время на семью. Фото: Сайт Главы ДНР

Во время Большого интервью Главы ДНР у Дениса Пушилина спросили, насколько удается уделять время семье при таком плотном графике. К тому же, супруга Дениса Владимировича - Ирина Сергеевна - принимает активное участие в социальной жизни Республики: привозит помощь детям и помогает спортсменам.

- У нас у всех людей, которые заняты своей работой, погружены в нее, на семью, увы, остается немного времени. У меня ситуация сложнее еще из-за того, что с детьми приходится общаться нечасто. Они у меня спортсменки. И даже в воскресенье с утра уходят на тренировки. Я, конечно, возмущаюсь, но для меня это уже как такая данность, - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР считает нормальным, что каждый занят своим делом и отдается ему полностью. Пушилин сообщил, что он находит время и на друзей. Если встречается не лично, то общается через социальные сети. Для этого нужно тщательно планировать свой график.

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