Денис Пушилин о повышении цен на мясо курицы: «Этот рост стоимости неадекватен»

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе Большого интервью ответил на вопрос о росте цены на мясо курицы.

- Цена на комбикорма выросла, на нее мы повлиять никак не можем, а это более 60 процентов на стоимость курицы, - говорит Глава ДНР. - Этот рост стоимости неадекватен. Это социальный вид мяса. Доходы граждан оставляют желать лучшего, мы все об этом открыто говорим, мы это знаем и ощущаем. И, конечно же, нам нужно контролировать цены на мясо курицы. А как ее контролировать, если ситуация доходит до абсурдности – мясо курицы стоит дороже свинины? Не было такого никогда.

Денис Владимирович рассказал, что планирует делать государство, чтобы снизить стоимость мяса курицы.

- Здесь мы намерены добиться таких условий, когда наши птицефабрики по договорной цене будут реализовывать свою продукцию. Для этого и им нужно создать определенные условия. Где-то, возможно, в какой-то степени, преференции. Об этом должно позаботиться государство. Сейчас проводится анализ, и мы должны с этим разобраться. Эти точки роста цены должны быть пресечены. Если у нас нет практической возможности, то нужно компенсировать. Если нет возможности компенсировать в полном объеме, то мы должны заложить это на следующий год, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

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