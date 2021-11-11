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Общество11 ноября 2021 14:30

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал из-за чего произошел рост стоимости картофеля в Республике

Денис Пушилин отвечает на вопросы представителей республиканских и зарубежных средств массовой информации
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Вопрос продовольственной безопасности обсуждается в Донецкой Народной Республике достаточно часто. Об этом в ходе Большого интервью сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- В рамках программы «2024» мы уделяем внимание развитию и поддержке агропромышленного сектора для того, чтобы ориентироваться на свой внутренний потенциал, - заявил Денис Владимирович.

В Республике разобрались с ростом цены на картофель. Стоимость возросла из-за невысокого урожая и в РФ. Но основная часть, по словам Пушилина, спекуляционная составляющая.

- Правительством уже разрабатываются меры по недопущению таких скачков, - заявил руководитель ДНР. - Еще одна зависимость, которая выявилась, нехватка овощехранилищ. Есть периоды, когда цена на закупку низкая и можно сделать запас и дожить до следующего сезона.

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