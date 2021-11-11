Денис Пушилин рассказал о поддержке военнослужащих ДНР

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Военнослужащие Донецкой Народной Республики - это те граждане, которые ценой своей жизни и здоровья рискуют, находясь на линии соприкосновения, и делают возможным, чтобы работали школы, институты, предприятия, чтобы мы просто жили. Поэтому государство должно уделять им внимание. Об этом Глава ДНР Денис Пушилин заявил в ходе Большого интервью.

- Более того, четвертый год у нас действует программа по поддержке комиссованных военнослужащих. Это программа будет усовершенствоваться, - рассказывает Денис Владимирович. - Что касается поддержки семей погибших военнослужащих. Более трех тысяч семей уже получили выплат на сумму более 400 миллионов рублей.

300 миллионов рублей, по словам Главы ДНР, выделено на реабилитацию нескольким тысячам наших военнослужащих, получивших ранения.

- На этом мы не намерены останавливаться, - говорит Пушилин. - Льготы и преференции прописываются и для действующих, и для комиссованных военнослужащих, и для семей погибших военнослужащих.

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